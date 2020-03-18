Николаевские оперативники во вторник, 17 марта задержали группу одесситов, которые воровали газовые котлы из квартир в новострое.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что воры через окно проникли в восемь нежилых квартир дома по улице Архитектора Старова в микрорайоне Северный. Из квартир группа одесситов сняла и вынесла восемь котлов отопления на общую сумму 189 тысяч гривен.

Краденое они погрузили в автомобиль Suzuki знакомого николаевца, заверив водителя, что нужно перевезти в гараж легально приобретенные газовые котлы.

Однако, как сообщают в полиции, машину остановили патрульные на пересечении улиц Пушкинской и Потемкинской, когда злоумышленники перевозили очередную партию. В багажнике полицейские нашли четыре коробки с котлами. Также правоохранители изъяли орудие для отжима окон и демонтажа оборудования.

Отмечается, что на автомобиль наложен арест. При этом продолжаются обыски в гараже и по месту жительства воров.

Двоих одесситов следователи Центрального отдела полиции задержали в тот же день в порядке статьи 208 УПК Украины. Задержанным сообщили о подозрении в совершении восьми краж и в ближайшее время будет избираться мера пресечения.

— Сейчас проверяется причастность гастролеров из Одесской и других лиц, которые могли входить в состав группы, к совершению аналогичных преступлений не только на территории Николаевской области, но и других регионов, - сказано в сообщении.

Одесситам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, что в Николаеве будут судить группу серийных квартирных воров, которые обворовывали квартиры николаевцев с ноября 2018 года по май 2019 года.