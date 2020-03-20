Как сообщает The Guardian, суд вынес приговор по делу еще в 2013 году, однако из-за постоянных апелляций его выполнение откладывалось.

Насильников казнили утром в пятницу, 20 марта, в тюрьме Тихар в столице страны. Отмечается, что впервые за пять последних лет в Индии выполнили смертный приговор.

Как передает The Guardian, перед казнью у тюрьмы собрались сотни людей, которые кричали «смерть насильникам».

Преступление произошло в декабре 2012 года: 23-летнюю студентку жестоко изнасиловали в автобусе, после чего оставили умирать на обочине дороги. Через две недели девушка умерла в больнице Сингапура от полученных повреждений.

Судьба девушки привлекла внимание мира к проблеме насилия над женщинами в Индии. По данным ООН, 22% женщин в стране в возрасте от 15 до 49 лет переживали насилие со стороны своих партнеров.

Напомним, правительство Индии поддержало введение усиление наказания, в частности, введение смертной казни за изнасилование девочек младше 12 лет.