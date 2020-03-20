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Жена пятого Президента Украины, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко Марина передала Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи первые два аппарата искусственной вентиляции легких, которые уже работают в отделении интенсивной терапии. Остальные аппараты передадут в больницу в течение недели.
Об этом сообщили в пресс-службе партии.
— Учитывая ситуацию, которая возникла в Украине и по всему миру с распространением коронавируса, к нам обратился главный врач Киевской городской клинической больницы скорой помощи с просьбой восстановить те аппараты искусственной вентиляции легких, у них были, но они не работали. Понимая ситуацию, мы не могли отказать, и Фонд Порошенко оплатил восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких. Сегодня два аппарата уже восстановлены, мы их видели в отделении интенсивной терапии, - отметила жена пятого Президента Украины.
Она добавила, что остальные восемь аппаратов будут восстановлены и переданы в отделение уже в течение ближайшей недели.
Марина Порошенко объяснила, что особенность коронавируса COVID-19 в том, что он очень быстро поражает легкие, человек получает легочную недостаточность. И без подключения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких, помочь ему невозможно.
- Понимая такую ситуацию и вызовы, которые сейчас стоят и перед обществом, и перед страной, мы должны объединить все свои усилия - и сознательные граждане, и профессиональные врачи, и ответственный бизнес, благотворительные фонды - для того, чтобы всем вместе решить ситуацию , которая сейчас сложилась в мире и в Украине, - подчеркнула она.
Марина Порошенко также рассказала, что Фонд занимался вопросом покупки новых аппаратов, но на сегодняшний день на украинском рынке их нет, а заказ и поставка в Украину требует не менее одного-двух месяцев.
- А эти аппараты уже могут помогать людям. Они уже будут работать каждый день и помогут спасти не одну жизнь, - подчеркнула она.
В свою очередь, директор коммунального предприятия «Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Александр Ткаченко поблагодарил Фонд Порошенко за своевременно оказанную больницы помощь.
- Речь идет не только о заболевании коронавирус. У нас в больнице ежедневно находится не менее 20 больных на искусственной вентиляции легких. Это разные заболевания. И независимо от того, будет ли коронавирус и когда закончится эпидемия, аппараты останутся и будут спасать жизни больных, - подчеркнул он.
По его словам, речь идет о пациентах с крайне тяжелыми травмами, инсультами, политравмами и тому подобное.
- Это быстрое и правильное решение по восстановлению, и теперь мы имеем фактически новые аппараты. Причем аппараты высокого класса, которые помогают реаниматологам в повседневной оказании помощи, - подчеркнул директор больницы.
Заведующий отделением интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Малыш также поблагодарил Фонд Порошенко за помощь.
- Мы очень благодарны за ту помощь, которую сегодня получили. Десять аппаратов искусственной вентиляции легких исчерпали свой ресурс и по времени использования, и по работе. Они требовали капитального ремонта. Но это очень дорогостоящее, и в больнице не было такой возможности. А сейчас мы получаем практически новые аппараты - на них заменены турбины, все датчики и все, что было нужно. Фактически мы сейчас получаем десять новых аппаратов. Это очень-очень важно. И мы выражаем слова искренней благодарности за такую помощь, - добавил заведующий отделением.
Напомним, «Благотворительный Фонд Порошенко» оперативно откликнулся на обращение директора КП «Киевская городская клиническая больница скорой помощи» Александра Ткаченко и профинансировал восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких.
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Жена пятого Президента Украины, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко Марина передала Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи первые два аппарата искусственной вентиляции легких, которые уже работают в отделении интенсивной терапии. Остальные аппараты передадут в больницу в течение недели.
Об этом сообщили в пресс-службе партии.
— Учитывая ситуацию, которая возникла в Украине и по всему миру с распространением коронавируса, к нам обратился главный врач Киевской городской клинической больницы скорой помощи с просьбой восстановить те аппараты искусственной вентиляции легких, у них были, но они не работали. Понимая ситуацию, мы не могли отказать, и Фонд Порошенко оплатил восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких. Сегодня два аппарата уже восстановлены, мы их видели в отделении интенсивной терапии, - отметила жена пятого Президента Украины.
Она добавила, что остальные восемь аппаратов будут восстановлены и переданы в отделение уже в течение ближайшей недели.
Марина Порошенко объяснила, что особенность коронавируса COVID-19 в том, что он очень быстро поражает легкие, человек получает легочную недостаточность. И без подключения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких, помочь ему невозможно.
- Понимая такую ситуацию и вызовы, которые сейчас стоят и перед обществом, и перед страной, мы должны объединить все свои усилия - и сознательные граждане, и профессиональные врачи, и ответственный бизнес, благотворительные фонды - для того, чтобы всем вместе решить ситуацию , которая сейчас сложилась в мире и в Украине, - подчеркнула она.
Марина Порошенко также рассказала, что Фонд занимался вопросом покупки новых аппаратов, но на сегодняшний день на украинском рынке их нет, а заказ и поставка в Украину требует не менее одного-двух месяцев.
- А эти аппараты уже могут помогать людям. Они уже будут работать каждый день и помогут спасти не одну жизнь, - подчеркнула она.
В свою очередь, директор коммунального предприятия «Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Александр Ткаченко поблагодарил Фонд Порошенко за своевременно оказанную больницы помощь.
- Речь идет не только о заболевании коронавирус. У нас в больнице ежедневно находится не менее 20 больных на искусственной вентиляции легких. Это разные заболевания. И независимо от того, будет ли коронавирус и когда закончится эпидемия, аппараты останутся и будут спасать жизни больных, - подчеркнул он.
По его словам, речь идет о пациентах с крайне тяжелыми травмами, инсультами, политравмами и тому подобное.
- Это быстрое и правильное решение по восстановлению, и теперь мы имеем фактически новые аппараты. Причем аппараты высокого класса, которые помогают реаниматологам в повседневной оказании помощи, - подчеркнул директор больницы.
Заведующий отделением интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Малыш также поблагодарил Фонд Порошенко за помощь.
- Мы очень благодарны за ту помощь, которую сегодня получили. Десять аппаратов искусственной вентиляции легких исчерпали свой ресурс и по времени использования, и по работе. Они требовали капитального ремонта. Но это очень дорогостоящее, и в больнице не было такой возможности. А сейчас мы получаем практически новые аппараты - на них заменены турбины, все датчики и все, что было нужно. Фактически мы сейчас получаем десять новых аппаратов. Это очень-очень важно. И мы выражаем слова искренней благодарности за такую помощь, - добавил заведующий отделением.
Напомним, «Благотворительный Фонд Порошенко» оперативно откликнулся на обращение директора КП «Киевская городская клиническая больница скорой помощи» Александра Ткаченко и профинансировал восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких.