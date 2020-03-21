Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник ответил на заявление главы облсовета Виктории Москаленко о неготовности областной власти к пандемии коронавируса COVID-19 и заявил, что та «не владеет ситуацией».

Об этом глава Николаевской ОГА Александр Стадник сказал сегодня, 21 марта, во время пресс-конференции о ситуации с коронавирусом, сообщают НикВести.

— Что касается Виктории Викторовны как главы областного совета, что касается отдельных областных депутатов, не всех, потому что многие депутаты присоединились к работе. Это первое. Второе, то, что говорит Виктория Викторовна о том, что мы не готовы - я не хочу сейчас комментировать это, потому что это, во-первых, неправда. Она не владеет ситуацией совсем. Совсем. И она не может комментировать то, что она хочет, чтобы там было воспринято Николаевщиной. Мы видим и понимаем. Поэтому мы не комментируем такие вещи. Если она говорит, что мы не готовы, то задайте ей лично вопрос, почему она так думает и какой у нее есть повод это говорить. А во-вторых, Виктория Викторовна занимается, наверное, какими-то личными делами, если она так говорить. Потому что она полностью не владеет информацией, подчеркиваю. И также отдельные областные депутаты, к сожалению, - сказал Александр Стадник.

Отметим, что ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что область совершенно не готова к возможной вспышке коронавируса, ответственность за что по ее мнению должно нести руководство облгосадминистрации.