Сразу две страны, Австралия и Канада, отказались от отправки своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, если они состоятся летом 2020 года.

Об этом говорится в заявлениях Национальных олимпийских комитетах двух стран.

Там опасаются угрозы распространения пандемии коронавируса.

В то же время, обе страны готовы продолжать подготовку к Олимпиаде, если будет принято ее решение о переносе на 2021 год.

Напомним, ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вариант отмены проведения Игр в Токио даже не рассматривается. Он выразил уверенность, что с определенными мерами безопасности Олимпиаду-2020 все же удастся провести в срок.

Отмечается, что окончательное решение о проведении Олимпийских игр в Токио МОК примет через 4 недели.

Официальный старт грядущей Олимпиады назначен на 24 июля. Игры должны продлиться до 9 августа.