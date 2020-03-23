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Сразу две страны, Австралия и Канада, отказались от отправки своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, если они состоятся летом 2020 года.
Об этом говорится в заявлениях Национальных олимпийских комитетах двух стран.
Там опасаются угрозы распространения пандемии коронавируса.
В то же время, обе страны готовы продолжать подготовку к Олимпиаде, если будет принято ее решение о переносе на 2021 год.
Напомним, ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вариант отмены проведения Игр в Токио даже не рассматривается. Он выразил уверенность, что с определенными мерами безопасности Олимпиаду-2020 все же удастся провести в срок.
Отмечается, что окончательное решение о проведении Олимпийских игр в Токио МОК примет через 4 недели.
Официальный старт грядущей Олимпиады назначен на 24 июля. Игры должны продлиться до 9 августа.
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Сразу две страны, Австралия и Канада, отказались от отправки своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, если они состоятся летом 2020 года.
Об этом говорится в заявлениях Национальных олимпийских комитетах двух стран.
Там опасаются угрозы распространения пандемии коронавируса.
В то же время, обе страны готовы продолжать подготовку к Олимпиаде, если будет принято ее решение о переносе на 2021 год.
Напомним, ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вариант отмены проведения Игр в Токио даже не рассматривается. Он выразил уверенность, что с определенными мерами безопасности Олимпиаду-2020 все же удастся провести в срок.
Отмечается, что окончательное решение о проведении Олимпийских игр в Токио МОК примет через 4 недели.
Официальный старт грядущей Олимпиады назначен на 24 июля. Игры должны продлиться до 9 августа.