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Как передает The Guardian, об этом Болсонару заявил в интервью в воскресенье, 22 марта.
Он раскритиковал решение губернаторов некоторых штатов ввести жесткий карантин и закрыть большинство заведений.
– Люди скоро поймут, что их эти губернаторы и во многом СМИ оставили с носом из-за коронавируса, - сказал бразильский лидер.
Он также заявил, что протесты под лозунгами «Долой Болсонару», которые почти неделю продолжаются в стране, — это заговор против него, который подогревают медиа: «Это бесстыдная кампания, колоссальная и абсурдная кампания против главы государства».
Напомним, что сам Болсонару прошел тесты на коронавирус: первый показал положительный результат, второй — отрицательный. В то же время SARS-CoV-2 обнаружили по меньшей мере у двух людей из его окружения, которые сопровождали его на встрече с президентом США Трампом 7 марта.
По последним данным, в Бразилии 1546 случаев инфицирования коронавирусом и 25 летальных.
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Как передает The Guardian, об этом Болсонару заявил в интервью в воскресенье, 22 марта.
Он раскритиковал решение губернаторов некоторых штатов ввести жесткий карантин и закрыть большинство заведений.
– Люди скоро поймут, что их эти губернаторы и во многом СМИ оставили с носом из-за коронавируса, - сказал бразильский лидер.
Он также заявил, что протесты под лозунгами «Долой Болсонару», которые почти неделю продолжаются в стране, — это заговор против него, который подогревают медиа: «Это бесстыдная кампания, колоссальная и абсурдная кампания против главы государства».
Напомним, что сам Болсонару прошел тесты на коронавирус: первый показал положительный результат, второй — отрицательный. В то же время SARS-CoV-2 обнаружили по меньшей мере у двух людей из его окружения, которые сопровождали его на встрече с президентом США Трампом 7 марта.
По последним данным, в Бразилии 1546 случаев инфицирования коронавирусом и 25 летальных.