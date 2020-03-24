|Скорость ветра:
|6.2 м/с
|Восход солнца:
|05:46
|Заход солнца:
|18:10
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:51
|Заход солнца:
|18:17
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.35 грн
|28.25 грн
|EUR
|29.05 грн
|30.4 грн
В Украине пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.
Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает корреспондент РБК-Украина.
Глава правительства ответил на вопрос, обсуждалась ли на заседании правительства возможность введения чрезвычайного положения на этой неделе.
— На данный момент нет необходимости введения чрезвычайного положения в Украине. На этой неделе так не выглядит, что есть такая потребность вводить чрезвычайное положение в Украине, — сказал Денис Шмыгаль.
По его словам, пока достаточно тех мер, которые предприняло правительство по введению чрезвычайной ситуации в регионах.
Напомним, глава Минздрава Илья Емец призвал Верховную Раду поддержать введение в стране режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
В Украине пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.
Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает корреспондент РБК-Украина.
Глава правительства ответил на вопрос, обсуждалась ли на заседании правительства возможность введения чрезвычайного положения на этой неделе.
— На данный момент нет необходимости введения чрезвычайного положения в Украине. На этой неделе так не выглядит, что есть такая потребность вводить чрезвычайное положение в Украине, — сказал Денис Шмыгаль.
По его словам, пока достаточно тех мер, которые предприняло правительство по введению чрезвычайной ситуации в регионах.
Напомним, глава Минздрава Илья Емец призвал Верховную Раду поддержать введение в стране режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.