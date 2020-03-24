В Украине пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава правительства ответил на вопрос, обсуждалась ли на заседании правительства возможность введения чрезвычайного положения на этой неделе.

— На данный момент нет необходимости введения чрезвычайного положения в Украине. На этой неделе так не выглядит, что есть такая потребность вводить чрезвычайное положение в Украине, — сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, пока достаточно тех мер, которые предприняло правительство по введению чрезвычайной ситуации в регионах.

Напомним, глава Минздрава Илья Емец призвал Верховную Раду поддержать введение в стране режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.