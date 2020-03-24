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В Николаеве и области по состоянию на 24 марта не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, в референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ направлено еще 14 образцов на обследование.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.
— Всего, за последнее время, в референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ было направлено 27 образцов на обследование. Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 у 13 человек отрицательные. Ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины 14 образцов, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаеве ждут результаты анализов на коронавирус 12 человек. В Украине по состоянию на 10:00 24 марта зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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В Николаеве и области по состоянию на 24 марта не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, в референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ направлено еще 14 образцов на обследование.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.
— Всего, за последнее время, в референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ было направлено 27 образцов на обследование. Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 у 13 человек отрицательные. Ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины 14 образцов, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаеве ждут результаты анализов на коронавирус 12 человек. В Украине по состоянию на 10:00 24 марта зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.