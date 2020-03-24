В Украине по состоянию на 10:00 24 марта зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

— По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев, - сказано в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в Днепропетровской области - 2 случая; Донецкая область - 1 случай; Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи; Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный), Киев - 29 случаев; Киевская область - 15 случаев, из них 10 за последние сутки; Львовская область - 2 случая; Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 за последние сутки; Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный) Черкасская область - 1 случай.

— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 года до Центра поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.

Напомним, от коронавируса во всем мире выздоровели 101 тысяча 857 человек, умерли 16 тысяч 574 человека.