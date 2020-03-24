От коронавируса во всем мире выздоровели 101 тысяча 857 человек, умерли 16 тысяч 574 человека.

Такие данные публикует центр Джона Хопкинса.

По состоянию на 10:00 24 марта в Китае зафиксировано 81 тысяча 553 случая заражения, в Италии 63 тысячи 927 инфицированых, в США - 46 тысяч 450, в Испании - 35 136, Германии - 29 056, Иране - 23 049, Франции - 20 128, в Южной Корее - 9 тысяч 37, в Швейцарии 8 тысяч 795, в Великобритании 6 тысяч 726 заболевших.

В результате осложнений болезни в Италии умерли - 6 тысяч 77 случаев людей. В Китае 3 тысячи 160. 2 тысячи 311 летальных случаев зафиксировали в Испании. В Иране от коронавируса умерли 1 тысяча 812 человек.

За сутки в США диагностировали 7637 случаев COVID-19, в Италии - 3957, в Испании - 2547, в Германии - 2617, в Великобритании - 626, в Бельгии - 578 и 545 случаев в Турции.

В Италии за сутки выздоровели 952 человека. В Южной Корее - 1369, Китае - 505, в Испании - 450, в Швейцарии - 116. в Германии - 33.

Напомним, заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что производители тест-систем для выявления коронавируса в ближайшее время выйдут на серийное производство.