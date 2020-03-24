|Скорость ветра:
|11 м/с
|Восход солнца:
|05:46
|Заход солнца:
|18:10
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:51
|Заход солнца:
|18:17
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.5 грн
|28.3 грн
|EUR
|29.5 грн
|30.6 грн
От коронавируса во всем мире выздоровели 101 тысяча 857 человек, умерли 16 тысяч 574 человека.
Такие данные публикует центр Джона Хопкинса.
По состоянию на 10:00 24 марта в Китае зафиксировано 81 тысяча 553 случая заражения, в Италии 63 тысячи 927 инфицированых, в США - 46 тысяч 450, в Испании - 35 136, Германии - 29 056, Иране - 23 049, Франции - 20 128, в Южной Корее - 9 тысяч 37, в Швейцарии 8 тысяч 795, в Великобритании 6 тысяч 726 заболевших.
В результате осложнений болезни в Италии умерли - 6 тысяч 77 случаев людей. В Китае 3 тысячи 160. 2 тысячи 311 летальных случаев зафиксировали в Испании. В Иране от коронавируса умерли 1 тысяча 812 человек.
За сутки в США диагностировали 7637 случаев COVID-19, в Италии - 3957, в Испании - 2547, в Германии - 2617, в Великобритании - 626, в Бельгии - 578 и 545 случаев в Турции.
В Италии за сутки выздоровели 952 человека. В Южной Корее - 1369, Китае - 505, в Испании - 450, в Швейцарии - 116. в Германии - 33.
Напомним, заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что производители тест-систем для выявления коронавируса в ближайшее время выйдут на серийное производство.
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
От коронавируса во всем мире выздоровели 101 тысяча 857 человек, умерли 16 тысяч 574 человека.
Такие данные публикует центр Джона Хопкинса.
По состоянию на 10:00 24 марта в Китае зафиксировано 81 тысяча 553 случая заражения, в Италии 63 тысячи 927 инфицированых, в США - 46 тысяч 450, в Испании - 35 136, Германии - 29 056, Иране - 23 049, Франции - 20 128, в Южной Корее - 9 тысяч 37, в Швейцарии 8 тысяч 795, в Великобритании 6 тысяч 726 заболевших.
В результате осложнений болезни в Италии умерли - 6 тысяч 77 случаев людей. В Китае 3 тысячи 160. 2 тысячи 311 летальных случаев зафиксировали в Испании. В Иране от коронавируса умерли 1 тысяча 812 человек.
За сутки в США диагностировали 7637 случаев COVID-19, в Италии - 3957, в Испании - 2547, в Германии - 2617, в Великобритании - 626, в Бельгии - 578 и 545 случаев в Турции.
В Италии за сутки выздоровели 952 человека. В Южной Корее - 1369, Китае - 505, в Испании - 450, в Швейцарии - 116. в Германии - 33.
Напомним, заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что производители тест-систем для выявления коронавируса в ближайшее время выйдут на серийное производство.