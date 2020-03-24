Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил за введение в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19.

Об этом Александр Сенкевич заявил в понедельник, 23 марта, в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

— Думаю, что небольшое число случаев COVID-19 связано с тем, что у нас очень мало тестов. Мы готовы ко всему. Все зависит от количества случаев заражения. Если нужно будет контролировать перемещение людей, которые не понимают, что могут заразиться или разносить вирус, то чрезвычайное положение надо будет вводить, - заявил мэр.

Таккже Алекснадр Сенкевич подчеркнул, что увеличение цен на все продукты питания, является мародерством в отношение людей, а также отметил, что направил письмо президенту Владимиру Зеленскому с предложением введения моратория на повышение цен.

– Я направил письмо президенту. Я понимаю, что этот вопрос надо отработать и в Кабмине, и между депутатами. Но сегодня в Николаеве на некоторые базовые продукты стоимость повысилась с 15% до 128%. Мне кажется, что во время карантина или любого чрезвычайного положения надо прийти к урегулированию цен на продукты. Я не понимаю, почему это происходит, почему картофель или капуста, которые лежат в овощехранилищах стали дороже. Повысилось ли топливо – нет, заработная плата – нет. Истории о меньшем количестве работающих людей или отсутствие транспорта – это не правда. Мы закрыли рынки, мне кажется, все торговые супермаркеты решили этим воспользоваться. Моя позиция: будет объявлено чрезвычайное положение или нет – мы должны урегулировать цены на продукты, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее Александр Сенкевич заявил, что город получил от Министрества здравоохранения 5000 быстрых тестов на коронавирус, 1200 наборов ПЦР-анализа и вскоре получит ещё тесты.