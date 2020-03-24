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Структурные подразделения исполнительных органов Николаевского городского совета передают в пользованием медиков свой автопарк.
Об этом сегодня, 24 марта, сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время своего традиционного прямого эфира в Instagram, сообщают НикВести.
По его словам, сейчас в мэрии работают над реализацией этой идеи и решении проблемы с водителями этих автомобилей и топлива для них. Этот вопрос курирует вице-мэр Юрий Андриенко.
— Поручил администрациям и подразделениям отдать свои машины для медиков. Это хорошая идея, пытаемся ее реализовать, потому что кроме машины нужно еще дать водителя и топливо, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил за введение в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19.
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Структурные подразделения исполнительных органов Николаевского городского совета передают в пользованием медиков свой автопарк.
Об этом сегодня, 24 марта, сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время своего традиционного прямого эфира в Instagram, сообщают НикВести.
По его словам, сейчас в мэрии работают над реализацией этой идеи и решении проблемы с водителями этих автомобилей и топлива для них. Этот вопрос курирует вице-мэр Юрий Андриенко.
— Поручил администрациям и подразделениям отдать свои машины для медиков. Это хорошая идея, пытаемся ее реализовать, потому что кроме машины нужно еще дать водителя и топливо, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил за введение в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19.