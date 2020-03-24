Следователи Государственного бюро расследований и Офис Генпрокурора сообщили о подозрении бывшему старшему следователю Святошинского районного управления Главного управления МВД Украины в Киеве в рамках расследования «дел Майдана». В настоящее время он является старшим следователем Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Следствием установлено, что 18 февраля 2014 года милиционер незаконно, без каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках 3 граждан», — говорится в сообщении.

Бывший следователь подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 УК Украины), служебном подлоге (ч. 1 ст. 366), привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности совместно с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 372), незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ст. 340).

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности.

Напомним, в Офисе генерального прокурора знают, кто может быть причастен к утечке информации, которая касается расследования «дел Майдана».