Подозрение, которое было подготовлено следователями Государственного бюро расследований — это юридический «трэш», оно необоснованно и незаконно.

Об этом заявил бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью, сообщает Прямой.

«Каждый юрист, кто хотел ознакомиться с этим документом, имел возможность это сделать, прокомментировать и собственно сделать свои выводы. То, что было предложено подписать, — это действительно юридический «трэш», который не выдерживает никакой критики. И очевидно, что моя подпись могла быть так же основанием для уголовного преследования в мою сторону. Потому что, во-первых, документ был необоснованным. И, во-вторых, он был незаконным. То есть то, в чем обвиняли пятого Президента, не имело под собой достаточных оснований — не было никаких доказательств, подтверждающих эти действия. И собственно юридическая квалификация была фантастическая — в этих действиях нельзя было обвинить Президента в то время», — отметил Руслан Рябошапка.

Он сказал, что каждый юрист, который уважает свою подпись и имя, не имел никакой возможности подписать такой документ.

Руслан Рябошапка предполагает, что Ирина Венедиктова, которая перешла на должность Генпрокурора просто из кабинета руководительницы ГБР может подписать любой документ, если такое будет указание руководства.

«Сегодня есть новый Генеральнний прокурор, которая, возможно, является соавтором этого документа, она уже почти неделю Генеральный прокурор. Она может прекрасно подписать этот документ. Я не астролог и здесь я не могу предсказать. Я думаю, что она готова подписать все, что угодно, о чем ее попросят те, кто привел ее на эту должность», — считает Руслан Рябошапка.

Напомним, экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба в своем увольнении винит бывшего Президента Петра Порошенко.