Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому землей почти на всей территории оккупированного Крыма не могут владеть лица без российского гражданства.

Об этом говорится в тексте указа.

Указ распространяется на земельные участки Бахчисарайского, Джанкойского, Кировского, Красноперекопского, Ленинского, Нижнегорского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского, Черноморского районов.

Кроме того, документ касается приграничных земельных участков городских округов Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Саки, Судака, Феодосии и Ялты.

Напомним, в мае прошлого года президент РФ подписал указ о предоставлении права получения российского гражданства в упрощенном порядке для отдельных категорий граждан Украины.