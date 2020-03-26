В Березанской центральной районной больнице планируют сократить медицинских работников.

Об этом в комментарии НикВести рассказал депутат Березанского районного совета Андрей Гроза.

Депутат рассказал, что решение о сокращении принял главный врач Березанской ЦРБ Василий Гайдаржи, по словам которого, у больницы нет источников финансирования. При этом Андрей Гроза добавил, что в условиях сложившейся на сегодняшний день ситуации с коронавирусом, нецелесообразно увольнять медработников.

— Сегодня была сессия по выделению денег в связи с ситуацией по коронавирусу. Оказалось, что Гайдаржи (главврач Березанской ЦРБ, - прим.) пытается кинуть под сокращение 37 медработников, 5 из которых — стоматологи, которые смогут себе открыть частные кабинеты и без работы не останутся, а 32 человека находятся в подвешенном состоянии. Гайдаржи сказал, что у него нет источников финансирования. При этом, еще три недели назад у нас было совещание и ему дали поручение подготовить информацию, сколько нужно денег для того, чтобы полностью сохранить нашу медицину и сохранить все рабочие места наших медиков. Он этого не выполнил. Тем более в условиях того, что у нас в Украине увеличиваются случаи заболевания коронавирусом — а у нас может реально начаться серьезная эпидемия — каждый медик сейчас на счету. Выгнать 32 человека на улица, и это в тот период, когда есть угроза коронавируса. Кто через две недели будет, простите меня, ползать перед ними на коленях для того, чтобы они вернулись?, - сказал Андрей Гроза.

Напомним, что в Березанском районе на сегодняшний день отсутствуют аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.