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Об этом в комментарии НикВести рассказал депутат Березанского районного совета Андрей Гроза.
— По детскому отделению Гайдаржи (главный врач Березанской ЦРБ, - прим.) планирует оставить две палаты, перевести в терапию, а остальное закрыть. Чем это грозит району. Дело в том, что на сегодняшний день в детском отделении у нас ни одной свободной палаты. Что будет в дальнейшем? Нам что, детей штабелями складивать? У нас альтернатива: Николаев, Южный. Лечится в Березанке будет невозможно. Лечить детей будет негде, - сказал Андрей Гроза.
Напомним, что Березанской ЦРБ планируют закрыть инфекционное и детское отделения. Врачи медучреждения выступили против такой инициативы и просили местную власть организовать встречу с главами сельских советов и ОТГ для того, чтобы обсудить и решить данный вопрос. В свою очередь, новоназначенный глава Березанской РГА Денис Мезенко пообещал принять все необходимые меры для решения вопроса с закрытием инфекционного и детского отделений ЦРБ.
Позже стало известно, что в связи с угрозой распространения коронавируса было принято решение не закрывать инфекционное отделение и профинансировать его до конца июня 2020 года.
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Об этом в комментарии НикВести рассказал депутат Березанского районного совета Андрей Гроза.
— По детскому отделению Гайдаржи (главный врач Березанской ЦРБ, - прим.) планирует оставить две палаты, перевести в терапию, а остальное закрыть. Чем это грозит району. Дело в том, что на сегодняшний день в детском отделении у нас ни одной свободной палаты. Что будет в дальнейшем? Нам что, детей штабелями складивать? У нас альтернатива: Николаев, Южный. Лечится в Березанке будет невозможно. Лечить детей будет негде, - сказал Андрей Гроза.
Напомним, что Березанской ЦРБ планируют закрыть инфекционное и детское отделения. Врачи медучреждения выступили против такой инициативы и просили местную власть организовать встречу с главами сельских советов и ОТГ для того, чтобы обсудить и решить данный вопрос. В свою очередь, новоназначенный глава Березанской РГА Денис Мезенко пообещал принять все необходимые меры для решения вопроса с закрытием инфекционного и детского отделений ЦРБ.
Позже стало известно, что в связи с угрозой распространения коронавируса было принято решение не закрывать инфекционное отделение и профинансировать его до конца июня 2020 года.