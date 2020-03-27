Ближайшие больницы, в которых после закрытия детского отделения Березанской центральной районной больницы можно будет лечить детей, находятся в Николаеве и Южном.

Об этом в комментарии НикВести рассказал депутат Березанского районного совета Андрей Гроза.

— По детскому отделению Гайдаржи (главный врач Березанской ЦРБ, - прим.) планирует оставить две палаты, перевести в терапию, а остальное закрыть. Чем это грозит району. Дело в том, что на сегодняшний день в детском отделении у нас ни одной свободной палаты. Что будет в дальнейшем? Нам что, детей штабелями складивать? У нас альтернатива: Николаев, Южный. Лечится в Березанке будет невозможно. Лечить детей будет негде, - сказал Андрей Гроза.

Напомним, что Березанской ЦРБ планируют закрыть инфекционное и детское отделения. Врачи медучреждения выступили против такой инициативы и просили местную власть организовать встречу с главами сельских советов и ОТГ для того, чтобы обсудить и решить данный вопрос. В свою очередь, новоназначенный глава Березанской РГА Денис Мезенко пообещал принять все необходимые меры для решения вопроса с закрытием инфекционного и детского отделений ЦРБ.

Позже стало известно, что в связи с угрозой распространения коронавируса было принято решение не закрывать инфекционное отделение и профинансировать его до конца июня 2020 года.