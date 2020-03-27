Двое жителей Николаева госпитализированы в Александровскую больницу города Киева с вирусным заболеванием COVID-19.

Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич заявил, что заболевшие – семейная пара из Николаева, которые уже идут на поправку.

– Сегодня пришла информация, что два человека. Это семейная пара, мужчина и женщина. Они проходят лечение. Идут на поправку. Перспективы хорошие. Нами устанавливаются их контакты. Мы делаем все, чтобы эти люди находились на самоизоляцию. У нас все может протекать спокойно, но мы должны быть готовы к тому, что количество заболевших будет расти, - заявил мэр.

Напомним, сегодня, 27 марта, депутаты Николаевского областного совета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с вирусной инфекцией COVID-19 на 36 миллионов гривен.