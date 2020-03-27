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Двое жителей Николаева госпитализированы в Александровскую больницу города Киева с вирусным заболеванием COVID-19.
Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Александр Сенкевич заявил, что заболевшие – семейная пара из Николаева, которые уже идут на поправку.
– Сегодня пришла информация, что два человека. Это семейная пара, мужчина и женщина. Они проходят лечение. Идут на поправку. Перспективы хорошие. Нами устанавливаются их контакты. Мы делаем все, чтобы эти люди находились на самоизоляцию. У нас все может протекать спокойно, но мы должны быть готовы к тому, что количество заболевших будет расти, - заявил мэр.
Напомним, сегодня, 27 марта, депутаты Николаевского областного совета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с вирусной инфекцией COVID-19 на 36 миллионов гривен.
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Двое жителей Николаева госпитализированы в Александровскую больницу города Киева с вирусным заболеванием COVID-19.
Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Александр Сенкевич заявил, что заболевшие – семейная пара из Николаева, которые уже идут на поправку.
– Сегодня пришла информация, что два человека. Это семейная пара, мужчина и женщина. Они проходят лечение. Идут на поправку. Перспективы хорошие. Нами устанавливаются их контакты. Мы делаем все, чтобы эти люди находились на самоизоляцию. У нас все может протекать спокойно, но мы должны быть готовы к тому, что количество заболевших будет расти, - заявил мэр.
Напомним, сегодня, 27 марта, депутаты Николаевского областного совета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с вирусной инфекцией COVID-19 на 36 миллионов гривен.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль