В Сумах исполнительный комитет городского совета принял решение усилить ограничительные меры на время карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщают в пресс-службе Сумской мэрии.

Ограничения начинают действовать с сегодняшнего дня 28 марта и до завершения карантина жителям.

Жителям Сум и Сумской городской объединенной территориальной общины запрещается выходить на улицу на прогулки, выходить из дома разрешается только для передвижения на работу, посещение аптеки или магазинов, визита к врачу, проведения ритуальных обрядов, выгула животных, посещения правоохранительных органов или категорий людей, которым необходима помощь.

Запрещается выходить на улицу без средств индивидуальной защиты; пользоваться детскими и спортивными площадками; передвигаться по улицам группами более двух человек, кроме некоторых случаев; детям в возрасте до 14 лет передвигаться по улицам без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 быть на улице после 20:00; курить, употреблять пищу и напитки в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах; посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина.

— Лицам, которые во время карантина, находятся на рабочих местах, также запрещается без крайней необходимости покидать помещение, где они работают. Перед выходом из помещения им рекомендуется менять средства индивидуальной защиты органов дыхания, имеется в виду маски, или респираторы. Также, при выходе на улицу каждое лицо должно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (для детей - свидетельство о рождении). По требованию сотрудников полиции лицо обязано предъявить эти документы, а также сообщить свое место жительства и цель, с которой она вышла на улицу. На улице граждане должны находиться на расстоянии не менее 2 м друг от друга (за исключением случаев зазнащених выше). Выгуливать домашних животных на улицах разрешается только на поводках. Лицо, которое выгуливает домашнее животное, обязано обеспечить минимальное расстояние в 2 м от своего животного к другим животным и людям, - сказано в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 10:00 28 марта в Сумской области зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусом, 1 летальный.

Напомним, в пятницу, 27 марта, в Украину вернулось 37 тысяч 300 наших соотечественников.