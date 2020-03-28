В пятницу, 27 марта, в Украину вернулось 37 тысяч 300 наших соотечественников.

— За минувшие сутки, по сравнению с предыдущим днем, пассажиропоток на государственной границе вырос почти в два раза. Основной поток составляли граждане Украины, которые возвращались домой, – говорится в сообщении.

— За минувшие сутки, по сравнению с предыдущим днем, пассажиропоток на государственной границе вырос почти в два раза. Основной поток составляли граждане Украины, которые возвращались домой, – говорится в сообщении.

27 марта украинскую границу на въезд и выезд в целом пересекли почти 49 тысяч человек, из них более 37 тысяч человек – это украинцы, вернувшиеся из-за границы, за предыдущие сутки в Украину вернулось 18 тысяч украинцев.

Наибольшее количество украинцев прибывали к границе без транспортных средств.

— Поэтому в пунктах пропуска сопредельных стран фиксировалось значительное скопление людей, которые ожидали пересечения границы. Для перевозки граждан при содействии Госпогранслужбы Украины привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС, – отметили в ведомстве.

Кроме того, в одном месте можно было пересечь госграницу пешком. 27 марта было оформлено более 22 тыс. украинцев, которые прибыли к границе пешком.

В аэропорту Борисполь за сутки было оформлено 5 тысяч 500 украинцев, которые вернулись в Украину почти 30 рейсами.

За сутки был проведен температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 39 тысяч человек. Выявлено двух граждан Украины с повышенной температурой тела. По результатам дополнительной проверки врачи признаков заболевания COVID-19 не обнаружили.

Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные согласия о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.