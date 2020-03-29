Сессии Николаевского городского совета на время карантина планируют проводить в онлайн-режиме.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта в ходе заседания рабочей группы по вопросу борьбы с коронавирусом в Николаеве, пишут НикВести.

В частности, депутат горсовета Сергей Кантор указал на необходимости создать Telegram-канал, в котором будут опубликованы проекты решений сессий, с которыми смогут ознакомиться депутаты.

— Мы решили, что сегодня проводим организационное совещание, а дальше перейдем в онлайн-работу для того, чтобы обеспечить безопасность самих себя. После чего мы можем выйти на проведение сессий онлайн, на онлайн-голосование. Этот вопрос мы проработали. Нужно организовать Telegram-канал для обмена информацией, публичный канал и проработать вопрос работы нашей рабочей группы в режиме онлайн, - Сергей Кантор.

По словам секретаря Николаевского городского совета Татьяна Казакова решение о проведении сессий в режиме онлайн могут принять уже на следующей неделе, после внесения изменений в регламент.

— По онлайн-конференции и онлайн-сессиям. Мы взяли два проекта решения: Киева и Днепра. Мы подготовим проект решения по регламенту и предоставим его в понедельник или вторник. Начиная с четверга я привлекала Дмитрия Лазарева (директора департамента по предоставлению админуслуг Николаевского городского совета, - прим.), он связывался с программистами из днепра, чтобы узнать как они проводят сессии и как засчитывают голосования. На следующей неделе уже будет информация. Если надо, они приедут и помогут. То, что наработал Днепр, надо просто использовать для нас. Если это онлайн-сессия и два совета провели, то мы спокойно можем это сделать — зайти проголосовать изменения в регламент и уже проводить онлайн. Точно также этот инструмент можно проводить в любых конференциях, - сказала Татьяна Казакова.

Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.