Минздрав обновил стандарт оказания медицинской помощи больным COVID-19, теперь он предусматривает госпитализацию только больных в состоянии средней тяжести и тяжелом.

Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, 29 марта, пишет «Украинская правда».

— Вчера мы обновили стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью. С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи. Мы предполагаем внедрение клинического сортирования. Госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем, - сказал Виктор Ляшко.

Он также отметил, что украинские специалисты теперь будут рекомендовать некоторым больным ряд препаратов, которые используются в мире для лечения больных COVID-19.

— Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются и исследуются различные препараты для лечения коронавирусной болезни. Мы в Минздраве приняли решение также – у нас создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут изучать все передовые средства лечения, которые используются в мире и рекомендовать их использование на территории Украины в случаях, когда вариантов для спасения жизни для больного не будет, - сказал Виктор Ляшко.

Он сообщил, что в субботу Всемирная организация здравоохранения обновила информацию о механизмах передачи коронавирусной болезни.

ВОЗ подчеркнула, что вирус передается, в первую очередь, капельным путем и не передается аэрогенным. То есть наибольший риск заразиться - прикоснуться к слизистым оболочкам руками, которыми перед тем человек прикасался к поверхности, где осели капельки выделений больного человека. ВОЗ обращает внимание на то, что больше всего выделений происходит у больного, который имеет симптомы ОРЗ.

В то же время фекально-оральный путь передачи коронавируса ВОЗ не подтверждает и не придает ему эпидемического значения, отметил главный санитарный врач.

Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.