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Партия «Европейская Солидарность» собирает и развозит по областям Украины тысячи продуктовых наборов для пожилых людей, которые находятся в зоне риска заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Сообщается, что народные депутаты вместе с активистами ОО «Дело общин» и «Солидарная молодежь», а также волонтерами собирают коробки с крупами, сахаром, маслом, мукой и другими продуктами, которые дадут возможность людям с так называемой «группы риска» не выходить из дома и не подвергать опасности заболеть коронавирус.
— Мы должны проявить свою заботу для того, чтобы позаботиться об этих людях. Они должны чувствовать, что нация, народ, государство заботится о них и делает все возможное, - сказал лидер партии Петр Порошенко.
При этом сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко призвала украинцев оставаться на время карантина дома.
— Пожилые люди, пенсионеры — оставайтесь дома на самоизоляции. Вы нужны нам, вы нужны своим семьям, вы нужны Украине. Наша задача — уберечь вас сегодня, - сказала Ирина Геращенко.
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
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Партия «Европейская Солидарность» собирает и развозит по областям Украины тысячи продуктовых наборов для пожилых людей, которые находятся в зоне риска заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Сообщается, что народные депутаты вместе с активистами ОО «Дело общин» и «Солидарная молодежь», а также волонтерами собирают коробки с крупами, сахаром, маслом, мукой и другими продуктами, которые дадут возможность людям с так называемой «группы риска» не выходить из дома и не подвергать опасности заболеть коронавирус.
— Мы должны проявить свою заботу для того, чтобы позаботиться об этих людях. Они должны чувствовать, что нация, народ, государство заботится о них и делает все возможное, - сказал лидер партии Петр Порошенко.
При этом сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко призвала украинцев оставаться на время карантина дома.
— Пожилые люди, пенсионеры — оставайтесь дома на самоизоляции. Вы нужны нам, вы нужны своим семьям, вы нужны Украине. Наша задача — уберечь вас сегодня, - сказала Ирина Геращенко.
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль