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В Украине чиновникам на время карантина могут урезать заработную плату.
Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
— На время пандемии и борьбы с коронавируса Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топчиновникы должны понимать ситуацию и «затянуть пояса», - написал премьер.
По его словам, Кабмин предлагает до конца года урезать зарплату чиновников, которые получают 10 «минималок», на 50%.
— Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 «минималок» (сейчас 47000 гривен), получали только половину. Исключение — работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны, - написал Денис Шмыгаль.
Также он добавил, что Кабмин хочет уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний на 30%.
Напомним, что Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
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В Украине чиновникам на время карантина могут урезать заработную плату.
Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
— На время пандемии и борьбы с коронавируса Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топчиновникы должны понимать ситуацию и «затянуть пояса», - написал премьер.
По его словам, Кабмин предлагает до конца года урезать зарплату чиновников, которые получают 10 «минималок», на 50%.
— Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 «минималок» (сейчас 47000 гривен), получали только половину. Исключение — работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны, - написал Денис Шмыгаль.
Также он добавил, что Кабмин хочет уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний на 30%.
Напомним, что Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль