В Украине чиновникам на время карантина могут урезать заработную плату.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

— На время пандемии и борьбы с коронавируса Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топчиновникы должны понимать ситуацию и «затянуть пояса», - написал премьер.

По его словам, Кабмин предлагает до конца года урезать зарплату чиновников, которые получают 10 «минималок», на 50%.

— Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 «минималок» (сейчас 47000 гривен), получали только половину. Исключение — работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны, - написал Денис Шмыгаль.

Также он добавил, что Кабмин хочет уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний на 30%.

Напомним, что Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.