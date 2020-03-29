Народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.

Об этом говорится в публикации парламентария в Facebook.

— Видеодоказательство, как Ермак через своего брата «барыжит» государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонки, ну и, конечно, заработок на государстве, - написал Гео Лерос.

Среди предложенных должностей звучали Киевская таможня, Министерство инфраструктуры и «Укрзалізниця». Также общались о телеканале «Украина» и Национальном комплексе «Экспоцентр Украины».

На распространенных видеозаписях указанные даты съемки — 20 августа, 16 и 23 сентября, 3 октября 2019 года.

— Андрей Борисович, ты враг Украины и тебе лучше уйти, пока по-хорошему. PS Андрей Борисович, не спеши отказываться от брата, это еще не все, - добавил депутат.

В частности, в разговоре о должности в Киевской таможне неназванный человек сказал: «То есть никакой информации обо мне вам не передавали? .. Я сюда шел, и мне говорили, что там уже вопрос решен».

Стоит отметить, что в ответ на это Андрей Ермак на своей странице в Facebook, что сегодня же, 29 марта, подаст заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований.

— Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса, - отметил Андрей Ермак.

Он рассказал, что его брат Денис с 2014 года ездил в зону боевых действий как доброволец, и его «хорошо знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов».

— Я и моя семья — честные и порядочные люди. Я никому не позволю обливать нас грязью. Гео Лерос, и ты сам, и я, и люди, которые понимают ситуацию, знают, зачем и в чьих интересах ты все это делаешь и пишешь. Если говорить о «красных линиях» за которыми начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел, - добавил Андрей Ермак.

Глава ОП уточнил, что личные интересы парламентария «оказались важнее общей цели, с которой партия «Слуга народа» шла на выборы».

Напомним, что в Верховной Раде произошла драка между двумя членами фракции «Слуга народа» - Максимом Бужанским и Гео Леросом.