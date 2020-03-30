|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|06:34
|Заход солнца:
|19:18
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|06:38
|Заход солнца:
|19:27
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.45 грн
|31.75 грн
Иран приостановил расшифровку «черных ящиков» сбитого самолета «Международных авиалиний Украины» в связи с распространением коронавируса.
Об этом пишет РБК-Украина.
При этом министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммад Эслами добавил, что расшифровка бортовых самописцев продолжится, когда «ситуация нормализуется».
— Из-за коронавируса работы по расшифровке (черных ящиков – прим.) были приостановлены, - заявил он.
Напомним, что Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик, сбитого вследствие ракетной атаки украинского самолета Boeing 737 в Иране, получил серьезные повреждения.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
Иран приостановил расшифровку «черных ящиков» сбитого самолета «Международных авиалиний Украины» в связи с распространением коронавируса.
Об этом пишет РБК-Украина.
При этом министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммад Эслами добавил, что расшифровка бортовых самописцев продолжится, когда «ситуация нормализуется».
— Из-за коронавируса работы по расшифровке (черных ящиков – прим.) были приостановлены, - заявил он.
Напомним, что Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик, сбитого вследствие ракетной атаки украинского самолета Boeing 737 в Иране, получил серьезные повреждения.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль