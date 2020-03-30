Иран приостановил расшифровку «черных ящиков» сбитого самолета «Международных авиалиний Украины» в связи с распространением коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина.

При этом министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммад Эслами добавил, что расшифровка бортовых самописцев продолжится, когда «ситуация нормализуется».

— Из-за коронавируса работы по расшифровке (черных ящиков – прим.) были приостановлены, - заявил он.

Напомним, что Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик, сбитого вследствие ракетной атаки украинского самолета Boeing 737 в Иране, получил серьезные повреждения.