По состоянию на 22:00 29 марта в Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что всего в стране зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19. При этом 6 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).