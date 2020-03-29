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По состоянию на 22:00 29 марта в Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что всего в стране зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19. При этом 6 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).
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По состоянию на 22:00 29 марта в Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что всего в стране зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19. При этом 6 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль