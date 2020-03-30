Министерство здравоохранения обнародовало список 240 медицинских учреждений, в которых будут размещать инфицированных коронавирусом украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве уточнили, что выбор этих больниц — общая позиция глав областных госадминистраций, Минздрава и Национальной службы здоровья.

— Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов. Госпитализированные с COVID-19 должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, должны не пересекаться с инфицированными коронавирусом пациентами и безопасно проходить лечение, - рассказали в Минздраве.

Увидеть все 240 больниц можно на дешборде НСЗУ, там есть информация о количестве мест и уровне оснащенности учреждений.

Минздрав отмечает, что в случае увеличения количества инфицированных будет увеличиваться и количество больниц.

Напомним, что Минздрав обновил стандарт оказания медицинской помощи больным COVID-19, теперь он предусматривает госпитализацию только больных в состоянии средней тяжести и тяжелом.