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Министерство здравоохранения обнародовало список 240 медицинских учреждений, в которых будут размещать инфицированных коронавирусом украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В ведомстве уточнили, что выбор этих больниц — общая позиция глав областных госадминистраций, Минздрава и Национальной службы здоровья.
— Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов. Госпитализированные с COVID-19 должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, должны не пересекаться с инфицированными коронавирусом пациентами и безопасно проходить лечение, - рассказали в Минздраве.
Увидеть все 240 больниц можно на дешборде НСЗУ, там есть информация о количестве мест и уровне оснащенности учреждений.
Минздрав отмечает, что в случае увеличения количества инфицированных будет увеличиваться и количество больниц.
Напомним, что Минздрав обновил стандарт оказания медицинской помощи больным COVID-19, теперь он предусматривает госпитализацию только больных в состоянии средней тяжести и тяжелом.
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Министерство здравоохранения обнародовало список 240 медицинских учреждений, в которых будут размещать инфицированных коронавирусом украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В ведомстве уточнили, что выбор этих больниц — общая позиция глав областных госадминистраций, Минздрава и Национальной службы здоровья.
— Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов. Госпитализированные с COVID-19 должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, должны не пересекаться с инфицированными коронавирусом пациентами и безопасно проходить лечение, - рассказали в Минздраве.
Увидеть все 240 больниц можно на дешборде НСЗУ, там есть информация о количестве мест и уровне оснащенности учреждений.
Минздрав отмечает, что в случае увеличения количества инфицированных будет увеличиваться и количество больниц.
Напомним, что Минздрав обновил стандарт оказания медицинской помощи больным COVID-19, теперь он предусматривает госпитализацию только больных в состоянии средней тяжести и тяжелом.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль