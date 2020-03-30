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Николаевский городской голова Александр Сенкевич объявил конкурс по дизайну социальной рекламы профилактики вирусной инфекции COVID-19. Рисунки победителя будут размещены по всем рекламным бордам.
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram-story.
Мэр отметил, что работы принимаются без авторских прав, то есть в процессе могут быть частично изменены. Участники могут прислать свои рисунки в комментариях под его публикацией в Facebook.
– Уже неделю мы сотрудничества с рекламными агентствами для того, чтобы размесить социальную рекламу на бордах рекламщиков. Хочу пригласить креативных людей, которые могли бы предложить идеи для бордов, с помощью которых мы объясним непонимающим людям, что такое коронавирус и что нужно делать, чтобы остановить эту заразу в городе Николаеве. Так что ждём ваши идеи в виде рисунков, - сказал Александр Сенкевич.
Также он подчеркнул, что победителя ждет приз лично от городского головы.
Результаты конкурса будут объявлены 1 апреля.
Напомним, городские головы областных центров написали коллективное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и Верховной Раде в связи с намерениями забрать у местной власти доходы от налога на землю.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич объявил конкурс по дизайну социальной рекламы профилактики вирусной инфекции COVID-19. Рисунки победителя будут размещены по всем рекламным бордам.
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram-story.
Мэр отметил, что работы принимаются без авторских прав, то есть в процессе могут быть частично изменены. Участники могут прислать свои рисунки в комментариях под его публикацией в Facebook.
– Уже неделю мы сотрудничества с рекламными агентствами для того, чтобы размесить социальную рекламу на бордах рекламщиков. Хочу пригласить креативных людей, которые могли бы предложить идеи для бордов, с помощью которых мы объясним непонимающим людям, что такое коронавирус и что нужно делать, чтобы остановить эту заразу в городе Николаеве. Так что ждём ваши идеи в виде рисунков, - сказал Александр Сенкевич.
Также он подчеркнул, что победителя ждет приз лично от городского головы.
Результаты конкурса будут объявлены 1 апреля.
Напомним, городские головы областных центров написали коллективное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и Верховной Раде в связи с намерениями забрать у местной власти доходы от налога на землю.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа