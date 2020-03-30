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Верховная Рада назначила Сергея Марченко на пост министра финансов, назначение поддержали 256 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Ранее сегодня Рада уволила с должности главы Минфина Игоря Уманского, который руководил ведомством с 4 марта. За его отставку проголосовало 249 депутатов.
Сергей Марченко с 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов Украины, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета Министров Украины.
Является специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики, и принимал активное участие в разработке и продвижении реформ по этим направлениям.
В частности, с 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при Президенте Украины. Участвовал в разработке Бюджетного кодекса Украины, принятого в 2014 году и где была введена реформа фискальной децентрализации. Координировал написание пакета законопроектов по изменению системы финансирования и автономизации учреждений здравоохранения.
27 мая 2016 года назначен на должность заместителя министра финансов Украины.
В августе 2018 года был назначен на должность заместителя главы Администрации президента Украины Петра Порошенко. В мае 2019 года после вступления в должность нового президента Владимира Зеленского Марченко был уволен.
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Верховная Рада назначила Сергея Марченко на пост министра финансов, назначение поддержали 256 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Ранее сегодня Рада уволила с должности главы Минфина Игоря Уманского, который руководил ведомством с 4 марта. За его отставку проголосовало 249 депутатов.
Сергей Марченко с 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов Украины, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета Министров Украины.
Является специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики, и принимал активное участие в разработке и продвижении реформ по этим направлениям.
В частности, с 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при Президенте Украины. Участвовал в разработке Бюджетного кодекса Украины, принятого в 2014 году и где была введена реформа фискальной децентрализации. Координировал написание пакета законопроектов по изменению системы финансирования и автономизации учреждений здравоохранения.
27 мая 2016 года назначен на должность заместителя министра финансов Украины.
В августе 2018 года был назначен на должность заместителя главы Администрации президента Украины Петра Порошенко. В мае 2019 года после вступления в должность нового президента Владимира Зеленского Марченко был уволен.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
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