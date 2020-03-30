Верховная рада со второго раза назначила Максима Степанова новым главой Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За его назначение проголосовали 246 нардепов.

Напомним, сегодня парламент уволил Илью Емца с должности министра здравоохранения. Решение об увольнении поддержал 271 нардеп.

Емец вошел в команду премьер-министра Дениса Шмыгаля в начале марта. До этого эту должность занимала Зоряна Скалецкая, она ушла в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.