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Верховная рада со второго раза назначила Максима Степанова новым главой Министерства здравоохранения.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За его назначение проголосовали 246 нардепов.
Напомним, сегодня парламент уволил Илью Емца с должности министра здравоохранения. Решение об увольнении поддержал 271 нардеп.
Емец вошел в команду премьер-министра Дениса Шмыгаля в начале марта. До этого эту должность занимала Зоряна Скалецкая, она ушла в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.
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Верховная рада со второго раза назначила Максима Степанова новым главой Министерства здравоохранения.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За его назначение проголосовали 246 нардепов.
Напомним, сегодня парламент уволил Илью Емца с должности министра здравоохранения. Решение об увольнении поддержал 271 нардеп.
Емец вошел в команду премьер-министра Дениса Шмыгаля в начале марта. До этого эту должность занимала Зоряна Скалецкая, она ушла в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
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|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа