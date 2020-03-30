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Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон о доплате к зарплате медиков, которые участвуют в борьбе с коронавирусом Covid-19, в размере до 300%.
Решение приняли во время внеочередного заседания Рады в понедельник, 30 марта, передает Страна.
За принятия законопроекта №3275 свои голоса отдали 312 при 226 минимально необходимых голосов.
Закон вступит в силу в течение следующей недели.
Согласно документу, Верховная Рада должна установить доплату врачам и другим работникам, которые борются с коронавирусом. Размер надбавки - до 300% (или в четыре раза - прим.) заработной платы на период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни, определенный в решении Кабинета Министров об установлении карантина, до завершения выполнения этих мероприятий.
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Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон о доплате к зарплате медиков, которые участвуют в борьбе с коронавирусом Covid-19, в размере до 300%.
Решение приняли во время внеочередного заседания Рады в понедельник, 30 марта, передает Страна.
За принятия законопроекта №3275 свои голоса отдали 312 при 226 минимально необходимых голосов.
Закон вступит в силу в течение следующей недели.
Согласно документу, Верховная Рада должна установить доплату врачам и другим работникам, которые борются с коронавирусом. Размер надбавки - до 300% (или в четыре раза - прим.) заработной платы на период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни, определенный в решении Кабинета Министров об установлении карантина, до завершения выполнения этих мероприятий.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа