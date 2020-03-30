Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон о доплате к зарплате медиков, которые участвуют в борьбе с коронавирусом Covid-19, в размере до 300%.

Решение приняли во время внеочередного заседания Рады в понедельник, 30 марта, передает Страна.

За принятия законопроекта №3275 свои голоса отдали 312 при 226 минимально необходимых голосов.

Закон вступит в силу в течение следующей недели.

Согласно документу, Верховная Рада должна установить доплату врачам и другим работникам, которые борются с коронавирусом. Размер надбавки - до 300% (или в четыре раза - прим.) заработной платы на период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни, определенный в решении Кабинета Министров об установлении карантина, до завершения выполнения этих мероприятий.