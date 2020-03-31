В Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.

Об это рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время своего брифинга сегодня, 31 марта, пишут НикВести.

— Ответственность за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации будет следующая: первое нарушение — штраф 17 тысяч гривен, второе нарушение — 34 тысячи гривен и для тех, кто совсем не понимает и нарушают правила в третий раз — криминальная ответственность, - сказал Виталий Кличко.

Напомним, что на Кипре ужесточают карантинные меры, для местных жителей вводят комендантский час, и удваивают штраф за нарушение правил карантина.