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В Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.
Об это рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время своего брифинга сегодня, 31 марта, пишут НикВести.
— Ответственность за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации будет следующая: первое нарушение — штраф 17 тысяч гривен, второе нарушение — 34 тысячи гривен и для тех, кто совсем не понимает и нарушают правила в третий раз — криминальная ответственность, - сказал Виталий Кличко.
Напомним, что на Кипре ужесточают карантинные меры, для местных жителей вводят комендантский час, и удваивают штраф за нарушение правил карантина.
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В Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.
Об это рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время своего брифинга сегодня, 31 марта, пишут НикВести.
— Ответственность за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации будет следующая: первое нарушение — штраф 17 тысяч гривен, второе нарушение — 34 тысячи гривен и для тех, кто совсем не понимает и нарушают правила в третий раз — криминальная ответственность, - сказал Виталий Кличко.
Напомним, что на Кипре ужесточают карантинные меры, для местных жителей вводят комендантский час, и удваивают штраф за нарушение правил карантина.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа