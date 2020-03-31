На Кипре ужесточают карантинные меры, для местных жителей вводят комендантский час, и удавивают штраф за нарушение правил карантина.

Об этом пишет Cyprus-Mail.

В понедельник министр здравоохранения Константинос Иоанну объявил о введении комендантского часа с 21:00 и до 6:00 часов утра.

Ночной комендантский час будет применяться ко всем, кроме тех, кому необходимо находиться на работе в эти часы, у людей которые работают ночью должен быть бланк подтверждения, подписанный их работодателем.

Местным жителям разрешено покидать свои дома только один раз в день, и только если они получают разрешение после отправки текстового сообщения на номер 8998. Те, кто не может заботиться о себе, должны пойти в аптеку, сдать кровь или посетить своего врача, освобождаются от налога, как и те, кто отвезет человека в его отделение.

Также запрещается ходить друг к другу в гости, для контроля выпонения карантинных мер будут проводиться выборочные проверки полицейскими или районными группами наблюдения.

— Цель состоит в том, чтобы ограничить распространение вируса, и людям необходимо осознать критическую ситуацию и принять эти меры, - сказал министр.

Супермаркеты, пекарни, мясные лавки и другие розничные магазины будут закрыты по воскресеньям, но возможна доставка.Киоски могут оставаться открытыми в воскресенье, если они не продают товары, которые обычно можно найти в розничных магазинах. В транспортные средства допускаются только три человека, включая водителя. Это включает в себя частные транспортные средства и такси.

Он также объявил, что будут введены более строгие меры контроля для лиц, у которых диагностирован коронавирус, и которые находятся в самоизоляции, и добавил, что его министерство занимается электронным наблюдением. Одной из рассматриваемых мер является браслет на щиколотке, обычно используемый для лиц, находящихся под домашним арестом, «чтобы мы могли следить за их движениями».

Напомним, в Грузии вводится комендантский час. Запрещается передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00 утра.