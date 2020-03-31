|Скорость ветра:
|6.2 м/с
|Восход солнца:
|06:32
|Заход солнца:
|19:20
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца:
|19:29
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.6 грн
|28.35 грн
|EUR
|30.35 грн
|31.25 грн
На Кипре ужесточают карантинные меры, для местных жителей вводят комендантский час, и удавивают штраф за нарушение правил карантина.
Об этом пишет Cyprus-Mail.
В понедельник министр здравоохранения Константинос Иоанну объявил о введении комендантского часа с 21:00 и до 6:00 часов утра.
Ночной комендантский час будет применяться ко всем, кроме тех, кому необходимо находиться на работе в эти часы, у людей которые работают ночью должен быть бланк подтверждения, подписанный их работодателем.
Также запрещается ходить друг к другу в гости, для контроля выпонения карантинных мер будут проводиться выборочные проверки полицейскими или районными группами наблюдения.
— Цель состоит в том, чтобы ограничить распространение вируса, и людям необходимо осознать критическую ситуацию и принять эти меры, - сказал министр.
Супермаркеты, пекарни, мясные лавки и другие розничные магазины будут закрыты по воскресеньям, но возможна доставка.Киоски могут оставаться открытыми в воскресенье, если они не продают товары, которые обычно можно найти в розничных магазинах. В транспортные средства допускаются только три человека, включая водителя. Это включает в себя частные транспортные средства и такси.
Он также объявил, что будут введены более строгие меры контроля для лиц, у которых диагностирован коронавирус, и которые находятся в самоизоляции, и добавил, что его министерство занимается электронным наблюдением. Одной из рассматриваемых мер является браслет на щиколотке, обычно используемый для лиц, находящихся под домашним арестом, «чтобы мы могли следить за их движениями».
Напомним, в Грузии вводится комендантский час. Запрещается передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00 утра.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
На Кипре ужесточают карантинные меры, для местных жителей вводят комендантский час, и удавивают штраф за нарушение правил карантина.
Об этом пишет Cyprus-Mail.
В понедельник министр здравоохранения Константинос Иоанну объявил о введении комендантского часа с 21:00 и до 6:00 часов утра.
Ночной комендантский час будет применяться ко всем, кроме тех, кому необходимо находиться на работе в эти часы, у людей которые работают ночью должен быть бланк подтверждения, подписанный их работодателем.
Также запрещается ходить друг к другу в гости, для контроля выпонения карантинных мер будут проводиться выборочные проверки полицейскими или районными группами наблюдения.
— Цель состоит в том, чтобы ограничить распространение вируса, и людям необходимо осознать критическую ситуацию и принять эти меры, - сказал министр.
Супермаркеты, пекарни, мясные лавки и другие розничные магазины будут закрыты по воскресеньям, но возможна доставка.Киоски могут оставаться открытыми в воскресенье, если они не продают товары, которые обычно можно найти в розничных магазинах. В транспортные средства допускаются только три человека, включая водителя. Это включает в себя частные транспортные средства и такси.
Он также объявил, что будут введены более строгие меры контроля для лиц, у которых диагностирован коронавирус, и которые находятся в самоизоляции, и добавил, что его министерство занимается электронным наблюдением. Одной из рассматриваемых мер является браслет на щиколотке, обычно используемый для лиц, находящихся под домашним арестом, «чтобы мы могли следить за их движениями».
Напомним, в Грузии вводится комендантский час. Запрещается передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00 утра.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа