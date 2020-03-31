В Грузии вводится комендантский час. Запрещается передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00 утра.

Об этом заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает издание «Грузия Online».

Режим так называемого «полного карантина» был введен в рамках борьбы с распространением коронавируса.

— Мы приняли решение значительно ужесточить меры в условиях чрезвычайного положения. Мы объявляем о фактическом всеобщем карантине, который начнется завтра в 8:00 утра… На время действия чрезвычайного положения объявляется фактически полный карантин. С 21:00 запрещается передвижение как пешком, так и на транспорте в города и по всей стране, до 6 часов утра, – заявил Георгий Гахария.

В рамках карантинного режима также запрещается гражданам в возрасте 70 и выше лет выходить из дома кроме случаев, если они направляются в ближайший продуктовый магазин, аптеку или медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что жителям Сум ужесточили ограничения до конца карантина, и запретили прогулки на улице.