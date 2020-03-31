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В Ивано-Франковске со 2 апреля заработают контрольно-пропускные пункты на въездах в город.
Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, пишет hromadske.
— Организовать и обеспечить установленные законом и порядок функционирования и работу контрольно-пропускных пунктов на въездах на территорию города Ивано-Франковска. В частности, обеспечив обязательный температурный скрининг и ограничив въезд в город с 00 часов 2 апреля, то есть с четверга, - сказал Руслан Марцинкив
Поручение организовать такой контроль мэр дал полиции города. К работе пунктов пропуска он призвал привлечь Нацгвардию.
Также в городе и на территории ОТГ ввели ограничения на посещение парковых и рекреационных зон, запретили распивать на улице алкогольные и слабоалкогольные напитки и разводить костры. За соблюдением ограничений с 1 апреля будет следить патрульная полиция.
Также городские власти советуют жителям области без надобности не посещать во время карантина Ивано-Франковск.
Напомним, что в Ивано-Франковске быстрые тесты на коронавирус показали наличие коронавируса у 57 пациентов с пневмонией.
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В Ивано-Франковске со 2 апреля заработают контрольно-пропускные пункты на въездах в город.
Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, пишет hromadske.
— Организовать и обеспечить установленные законом и порядок функционирования и работу контрольно-пропускных пунктов на въездах на территорию города Ивано-Франковска. В частности, обеспечив обязательный температурный скрининг и ограничив въезд в город с 00 часов 2 апреля, то есть с четверга, - сказал Руслан Марцинкив
Поручение организовать такой контроль мэр дал полиции города. К работе пунктов пропуска он призвал привлечь Нацгвардию.
Также в городе и на территории ОТГ ввели ограничения на посещение парковых и рекреационных зон, запретили распивать на улице алкогольные и слабоалкогольные напитки и разводить костры. За соблюдением ограничений с 1 апреля будет следить патрульная полиция.
Также городские власти советуют жителям области без надобности не посещать во время карантина Ивано-Франковск.
Напомним, что в Ивано-Франковске быстрые тесты на коронавирус показали наличие коронавируса у 57 пациентов с пневмонией.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
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|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа