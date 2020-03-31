В Ивано-Франковске со 2 апреля заработают контрольно-пропускные пункты на въездах в город.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, пишет hromadske.

— Организовать и обеспечить установленные законом и порядок функционирования и работу контрольно-пропускных пунктов на въездах на территорию города Ивано-Франковска. В частности, обеспечив обязательный температурный скрининг и ограничив въезд в город с 00 часов 2 апреля, то есть с четверга, - сказал Руслан Марцинкив

Поручение организовать такой контроль мэр дал полиции города. К работе пунктов пропуска он призвал привлечь Нацгвардию.

Также в городе и на территории ОТГ ввели ограничения на посещение парковых и рекреационных зон, запретили распивать на улице алкогольные и слабоалкогольные напитки и разводить костры. За соблюдением ограничений с 1 апреля будет следить патрульная полиция.

Также городские власти советуют жителям области без надобности не посещать во время карантина Ивано-Франковск.

Напомним, что в Ивано-Франковске быстрые тесты на коронавирус показали наличие коронавируса у 57 пациентов с пневмонией.