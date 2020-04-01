Медики Николаева сейчас наблюдают 198 пациентов, которые накануне прибыли из-за границы и сейчас находятся на самоизоляции.

Об этом рассказала начальница управления здравоохранения Николаева Ирина Шамрай в эфире телеканала «Март».

— Под наблюдение медиков Николаева изначально поступило 39 человек. на 30 марта у нас на учете находится 198 человек, - рассказала Ирина Шамрай.

Она сообщила, что медики проводят динамическое наблюдение за такими пациентами. Если они обращаются за медицинской помощью в телефонном режиме, все эти пациенты отслеживаются на протяжении инкубационного периода, как регламентирует приказ Министерства здравоохранения, 14 дней.

Часть таких пациентов уже была снята с учета.

— Все эти пациенты, если возникают условия, что они не соблюдают условий самоизоляции, либо врач, который их наблюдает, подозревает, что такие люди не соблюдают самоизоляцию, сразу сообщается Национальная полиция. Взаимосвязь с ними есть, такие пациенты передаются. Дальше они уже выполняют все, что необходимо согласно инструкции, - рассказала Ирина Шамрай.

Ранее сообщалось, что Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано ни одного случая коронавируса.