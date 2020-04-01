В Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели, на Николаевщине по прежнему нет случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.

За сутки было зафиксировано 120 новых случаев. На сегодня коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область — 49 случаев; Волынская область — 7 случаев; Днепропетровская область — 9 случаев; Донецкая область — 6 случаев; Житомирская область — 5 случаев; Закарпатская область — 1 случай; Запорожская область — 13 случаев; Ивано-Франковская область — 64 случая; Кировоградская область — 6 случаев; Киев — 134 случая; Киевская область — 57 случаев; Львовская область — 6 случаев; Луганская область — 3 случая; Одесская область — 12 случаев; Полтавская область — 2 случая; Ровенская область — 15 случаев; Сумская область — 19 случаев; Тернопольская область — 98 случаев; Харьковская область — 1 случай; Херсонская область — 1 случай; Хмельницкая область — 3 случая; Черновицкая область — 104 случая; Черкасская область — 52 случая; Черниговская область — 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 апреля 2020 в Центр поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, во всем мире по состоянию на 8:40 1 апреля вылечились от коронавируса 178 тысяч 301 человек, инфицировано 859 тысяч 796 человек, умерли 42 тысяч 341.