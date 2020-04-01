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В Николаеве не планируют делать тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 работникам городского общественного транспорта.
Об этом рассказала начальница управления здравоохранения Николаева Ирина Шамрай в эфире телеканала «Март».
— Этот вопрос на сегодня не поднимался. Таким образом, он не стоит. Тесты проводятся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения №722, который четко регламентирует действия медицинских представителей относительно обследования пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус или же по эпидемическим показателям, - сказала Ирина Шамрай.
Стоит отметить, что в соответствии с приказом № 722, который был принят 28 марта 2020 года, тест на COVID-19 проводят тем, у кого есть признаки острого вирусного заболевания. При этом, стационарное лечение положено: больным с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности; пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений.
Напомним, что медики Николаева сейчас наблюдают 198 пациентов, которые накануне прибыли из-за границы и сейчас находятся на самоизоляции.
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В Николаеве не планируют делать тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 работникам городского общественного транспорта.
Об этом рассказала начальница управления здравоохранения Николаева Ирина Шамрай в эфире телеканала «Март».
— Этот вопрос на сегодня не поднимался. Таким образом, он не стоит. Тесты проводятся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения №722, который четко регламентирует действия медицинских представителей относительно обследования пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус или же по эпидемическим показателям, - сказала Ирина Шамрай.
Стоит отметить, что в соответствии с приказом № 722, который был принят 28 марта 2020 года, тест на COVID-19 проводят тем, у кого есть признаки острого вирусного заболевания. При этом, стационарное лечение положено: больным с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности; пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений.
Напомним, что медики Николаева сейчас наблюдают 198 пациентов, которые накануне прибыли из-за границы и сейчас находятся на самоизоляции.
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|
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