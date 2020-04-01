В Киев прибыл очередной груз из Китая — несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков.

Об этом в видеообращении рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что 31 марта в Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину 100 тысяч высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тысяч пар очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).