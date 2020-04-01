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В Киев прибыл очередной груз из Китая — несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков.
Об этом в видеообращении рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, что 31 марта в Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину 100 тысяч высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тысяч пар очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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В Киев прибыл очередной груз из Китая — несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков.
Об этом в видеообращении рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, что 31 марта в Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину 100 тысяч высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тысяч пар очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).