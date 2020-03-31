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В Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тысяч высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тысяч пар очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
«После прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории во всех регионах Украины. Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы», — отметили в сообщении.
Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек, чтобы удовлетворить спрос населения.
Напомним, 30 марта из Республики Корея в Украину прибыл самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов для выявления COVID-19.
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В Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тысяч высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тысяч пар очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
«После прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории во всех регионах Украины. Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы», — отметили в сообщении.
Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек, чтобы удовлетворить спрос населения.
Напомним, 30 марта из Республики Корея в Украину прибыл самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов для выявления COVID-19.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа