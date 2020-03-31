В Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тысяч высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тысяч пар очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«После прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории во всех регионах Украины. Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы», — отметили в сообщении.

Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек, чтобы удовлетворить спрос населения.

Напомним, 30 марта из Республики Корея в Украину прибыл самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов для выявления COVID-19.