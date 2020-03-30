Из города Сеула (Республика Корея) в Украину прибыл самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов производства компании SolGent для выявления COVID-19.

Поставка осуществила компания Caremille для нужд системы здравоохранения Украины, сообщают в пресс-службе Офиса Президента.

«После прохождения таможенных процедур по оформлению тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей страны, которые имеют надлежащие условия для хранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании нет необходимости в дополнительных реагентах. Тестирование длится от 105 до 120 минут.

Ранее сообщалось, что Николаевская область не закупила ни одного теста на коронавирус через систему публичных закупок Prozorro.

Также напомним, что заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что производители тест-систем для выявления коронавируса в ближайшее время выйдут на серийное производство.