70 тысяч защитных костюмов для медиков приобретены и уже передаются в больницы по всей Украине.

Об этом сообщил пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

«Медицинское направление всегда было среди приоритетов, это была и программа по клинике «Охматдет», и строительство больницы в Кременчуге и оснащение Института рака, которое сделали, в том числе и команда «Рошен» во главе с руководителем «Рошен» Вячеславом Москалевским, и я хочу поблагодарить за ту огромную работу, которая была сделана, но сегодня мы должны работать как де-факто скорая помощь», — отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что для медиков, которые будут лечить больных коронавирусом закупили 70 тысяч защитных костюмов на первое время.

«Я хочу подчеркнуть, что у нас в отличие от многих чиновников, которые не знают количество тех, кто сейчас, инфекционисты, вирусологи, эпидемиологи — составляет примерно 3 тысяч человек. В среднем с медицинским персоналом это не более 50-ти. И для них мы берем 70 тысяч костюмов, для того, чтобы закрыть хотя бы первые 2-3 недели работы, чтобы люди чувствовали себя защищенными», — пояснил он.

Петр Порошенко сообщил, что в Китае были законтрактованы также ряд других средств для противодействия эпидемии коронавируса.

«Антивирусные очки, которые не запотевают, также завозятся из Китайской Республики. Там невероятная очередь, там все раскуплено лидирующими странами мира — немцами, французами, итальянцами. И очень хорошо, что нам удалось законтрактовать. Законтрактовано 800 тысяч масок, законтрактованы рентгеновские аппараты, потому что мы пытались купить все, что было на рынке, мы выкупили аппараты ИВЛ. Аппарат вентиляции легких спасает жизнь того, кто находится в критической ситуации, а рентгеновские — это диагностика, можно очень быстро при отсутствии тестов поставить диагноз и делать это. Я не буду входить в детали. Сейчас мы ищем лекарственные субстанции, для того, чтобы было чем лечить», — рассказал Петр Порошенко.

Он сообщил, что эта помощь распределяется исключительно через систему больниц с привлечением органов местного самоуправления.

«Мы выкупили и распределили все, начиная от пульсоксиметров и заканчивая мониторами для того, чтобы проверять уровень кислорода в крови. Врачи должны быть вооружены этим. Вы не представляете себе, насколько сейчас трудно организовать транспортировку из Китая всех этих грузов самолетами, так как ограничено воздушное пространство. Хочу поблагодарить наших азербайджанских партнеров, которые вывезли первую партию, которая должна приходить послезавтра. Хочу поблагодарить, кстати, и тех представителей власти, правительства и Офиса президента, которые на правительственный самолет взяли наши грузы, и там — где есть за что. Это было очень трудно, но нам помогли доставить защитные костюмы, маски, они также должны быть сегодня растаможены», — сообщил политик.

Напомним, в Киев прибыл очередной груз из Китая — несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков.