|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|06:28
|Заход солнца:
|19:23
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:31
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.4 грн
|28.05 грн
|EUR
|29.95 грн
|30.7 грн
Отчеты американской разведки свидетельствуют, что правительство Китайской Народной Республики намеренно преуменьшало количество зараженных и умерших от коронавируса COVID-19 на своей территории, начиная с декабря прошлого года.
Об этом сообщило в среду американское информагентство Bloomberg со ссылкой на три официальных источника в администрации США.
— Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса на своей территории, уменьшив в своих докладах как общее количество заболеваний, так и летальных исходов от этой болезни, — сообщили американские чиновники на условиях анонимности.
Они не вдавались в детали разведывательного отчета, сославшись на секретность информации. Однако, чиновники подчеркнули, что данные американской разведки указывают на сознательное приуменьшение китайскими властями последствий COVID-19.
При этом указывается на то, что китайское правительство постоянно меняло методологию подсчета больных. Кроме того, в отчете говорится о тысячах урн для погибших в провинции Хубэй.
Вспышка коронавируса началась в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. Официальный Пекин публично сообщил только о 82 тыс. случаев заболевания и 3,3 тыс. смертей. В США сейчас насчитывается более 200 тыс. инфицированных человек и более 4 тыс. летальных случаев.
Как сообщалось, количество инфицированных новым коронавирусом в мире приближается к одному миллиону человек.
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Отчеты американской разведки свидетельствуют, что правительство Китайской Народной Республики намеренно преуменьшало количество зараженных и умерших от коронавируса COVID-19 на своей территории, начиная с декабря прошлого года.
Об этом сообщило в среду американское информагентство Bloomberg со ссылкой на три официальных источника в администрации США.
— Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса на своей территории, уменьшив в своих докладах как общее количество заболеваний, так и летальных исходов от этой болезни, — сообщили американские чиновники на условиях анонимности.
Они не вдавались в детали разведывательного отчета, сославшись на секретность информации. Однако, чиновники подчеркнули, что данные американской разведки указывают на сознательное приуменьшение китайскими властями последствий COVID-19.
При этом указывается на то, что китайское правительство постоянно меняло методологию подсчета больных. Кроме того, в отчете говорится о тысячах урн для погибших в провинции Хубэй.
Вспышка коронавируса началась в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. Официальный Пекин публично сообщил только о 82 тыс. случаев заболевания и 3,3 тыс. смертей. В США сейчас насчитывается более 200 тыс. инфицированных человек и более 4 тыс. летальных случаев.
Как сообщалось, количество инфицированных новым коронавирусом в мире приближается к одному миллиону человек.