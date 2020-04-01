Всемирная организация здравоохранения обеспокоена «стремительным ростом и глобальным распространением» COVID-19. Количество инфицированных новым коронавирусом в мире приближается к одному миллиону человек.

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

По его словам, за последний месяц произошел почти экспоненциальный рост числа новых заражений коронавирусом, а COVID-19 распространился практически на все страны и территории.

— Количество смертей увеличилось более чем в два раза за последнюю неделю. В ближайшие несколько дней мы достигнем 1 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 и 50 тысяч смертей, — заявил Тедрос Аданом Гебрейсус.

Напомним, 1 апреля во всем мире было зарегистрировано 856 996 случаев заражения коронавирусом.