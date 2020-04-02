Первомайская центральная районная больница обеспечена всем необходимым для размещения и лечения на базе медучреждения больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом идет речь в сюжете «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

Сообщается, что на базе Первомайской ЦРБ установили временные пункты приема больных коронавирусом. Помимо этого, на сегодняшний день идет подготовка к принятию вероятных больных на коронавирусную инфекцию — в больницу завезли защитные маски, костюмы, пульсометры и шприцевые насосы.

— Нас создали для того, чтобы мы оказывали помощь Кривоозерскому, Врадиевскому, Доманевскому, Первомайскому районам и городу Первомайск. На безе нашей больницы располагается 120 кроватей, из которых, на нынешнем этапе, 10 кроватей — реанимационного отделения и 30 кроватей — инфекционного отделения. В случае необходимости, мы будем расширяться до 120 кроватей на базе хирургического и гинекологического отделений. С учетом того, что в нашем соседнем корпусе будет размещаться обсервация для персонала, который будет оказывать такую медицинскую помощь — они должны будут находится здесь, - сказал главный врач Первомайской ЦРБ Виктор Готка.

Также сообщается, что реанимационное отделение полностью подготовлено к приему больных. В отделении есть 10 кроватей и 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, медперсонал получил рекомендации по использованию индивидуальных защитных костюмов и ИВЛ.

— Это будет передовой фронт. Мы должны работать, потому что кроме медиков этого никто не сделает, - считает медсестра больницы Раиса Куркина.

Помимо этого, инфекционное отделение больницы, в котором планируют размещать больных с не тяжелым течением болезни, обеспечено дезинфицирующими средствами, необходимой аппаратурой и приборами.

— Эта инфекция очень сложная и очень стойкая. При минус 70 градусах инфекция может сохраняться на протяжении нескольких лет. На нее очень хорошо действует ультрафиолетовое излучение — кварцевые лампы то, что надо. Нужно не забывать о мыле, стиральных порошках. Самое важное — беречь себя, - сказала заведующая инфекционным отделением Первомайской ЦРБ Людмила Волошина.

Главврач Виктор Готка призвал жителей Первомайска и района оставаться дома. По его словам, это единственный способ избежать инфекции.

— Все зависит не столько от нас, сколько от жителей. Карантин не означает, что это отпуск. Вы понимаете, что это не простудное заболевание. Это заболевание, которое можно победить только одним средством — разорвать цепочку. Если есть больной этой инфекцией — он должен находиться дома и никуда не выходить, - сказал Виктор Готка.

Напомним, что в связи с карантинов в Первомайске медицинские работники консультируют пациентов, преимущественно, по Viber и Messenger, а рынки города, несмотря на ограничения, продолжают свою работу.