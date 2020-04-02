Google планирует выпустить собственный аналог TikTok. Об этом сообщает The Information.

Приложение будет называться Short, а вероятный выход его может случиться в конце 2020 года.

Пока что, это будет специальный раздел в мобильном приложении Youtube, где пользователи смогут размещать собственные и смотреть чужие короткие видео. Дополнительное преимущество Short перед конкурентами — обширная база лицензионного видео- и аудооконтента, который можно будет использовать для создания роликов.

В The Information считают, что Short — это пока что главный ответ из Кремниевой долины китайскому TikTok.