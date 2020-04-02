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Google планирует выпустить собственный аналог TikTok. Об этом сообщает The Information.
Приложение будет называться Short, а вероятный выход его может случиться в конце 2020 года.
Пока что, это будет специальный раздел в мобильном приложении Youtube, где пользователи смогут размещать собственные и смотреть чужие короткие видео. Дополнительное преимущество Short перед конкурентами — обширная база лицензионного видео- и аудооконтента, который можно будет использовать для создания роликов.
В The Information считают, что Short — это пока что главный ответ из Кремниевой долины китайскому TikTok.
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Google планирует выпустить собственный аналог TikTok. Об этом сообщает The Information.
Приложение будет называться Short, а вероятный выход его может случиться в конце 2020 года.
Пока что, это будет специальный раздел в мобильном приложении Youtube, где пользователи смогут размещать собственные и смотреть чужие короткие видео. Дополнительное преимущество Short перед конкурентами — обширная база лицензионного видео- и аудооконтента, который можно будет использовать для создания роликов.
В The Information считают, что Short — это пока что главный ответ из Кремниевой долины китайскому TikTok.