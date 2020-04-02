В Херсоне подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией у 42-летнего мужчины. Его отправили на обсервацию, а так же изолировали врачей, контактировавших с инфицированным. Из-за сложившейся ситуации на въездах и выездах из города установят 5 блокпостов, а город в ночь на 3 апреля закроют на карантин.

Об этом сообщил заместитель Херсонского городского головы Игорь Козаков в Facebook.

— В нашем городе зарегистрирован первый случай коронавируса. Это 42-летний житель Херсона, который поступил в больницу с пневмонией. ...Факт заражения подтвердил второй развернутый тест на коронавирус, - сказал зампредседателя в видеообращении.

В ближайшее время в подъезде дома, где живет зараженный, проведут дезинфекцию. Кроме того, по словам мэра, в полночь на четверг город закроют на карантин, на въездах и выездах из города установят 5 блокпостов. Замглавы убедительно просит херсонцев оставаться дома и сохранять спокойствие.

Председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев сообщил о трех новых случаях Covid-19, один из которых оказался летальным.

— В течение суток мы получили три новых лабораторно подтвержденных случаях коронавируса в нашей области. К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным, - написал Юрий Гусев на странице в Facebook. В то же время, глава ОГА не сообщил, кто именно стал жертвой заболевания.

Также он сообщил, что состояние девушки, которая заболела несколько недель назад и находится в больнице, имеет положительную динамику. По словам Гусева, область уже получила значительную помощь от президента Украины Владимира Зеленского, предпринимателей и бизнесменов.

— Мы получили значительную часть помощи от президента Украины Владимира Зеленского, от предпринимателей и бизнесменов. И эта помощь будет только расти, но победа в этой борьбе сегодня зависит от каждого, - написал Юрий Гусев.

Ранее сообщалось, что Николаевская область все еще единственная в Украине, где не зафиксирован коронавирус.