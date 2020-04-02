Николаевская область остается единственным регионом в Украине, где состоянием на 22:00 1 апреля не зарегистрировано ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

За прошлые сутки к медикам обратились пять человек с подозрением на коронавирус, всех их госпитализировали в областной центр лечения инфекционных болезней.

В настоящее время в инфекционных стационарах находится 11 человек с подозрением на COVID-19.

Всего с начала 2020 года за медицинской помощью обратились 56 человек с подозрением относительно заболевания COVID-19.

Всего госпитализированы 50 человек. Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 54 человека. На сегодня 49 человек имеют отрицательный результат, 5 проб в работе.

В Украине по последним данным Министерства здравоохранения 794 человека инфицированы коронавирусом, умерли 20, выздоровели 13.

Как известно, в Николаевской области госпитальными базами на случай коронавируса определены 8 больниц.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.

25 марта начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев рассказал, что область сможет получить аппараты искусственной вентиляции легких, необходимые для лечения больных на коронавирус, только к концу апреля - середине мая при условии полной предоплаты сейчас.

Отметим, что в Николаевской области состоянием на 1 апреля не зафиксировано ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19. Таким образом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано ни одного случая коронавируса.