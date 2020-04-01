Еще четыре больницы Николаевской области определили как госпитальные базы для приема и лечения пациетов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здоровья Украины, сообщают НикВести.

Ранее такими госпитальными базами на Николаевщине были определены 4 медучреждения: Первомайская центральная районная больница, Городская больница № 1 в Николаеве, роддом № 1 в Николаеве и Николаевская областная инфекционная больница.

Согласно обновленным данным, принимать и лечить больных коронавирусом смогут также Южноукраинская городская больница, Вознесенская горбольница, Баштанская и Новобугская районные больницы.

Общее количество мест для изоляции пациентов составляет 34, 1734 — койко-мест, 1314 — инфекционных койко-мест, 50 — мест в отделениях интенсивной терапии.

В данных 8 больницах есть в наличии 32 аппарата искусственной вентиляции легких, работают 37 анестезиологов и 92 врачей-инфекционистов, терапевтов и педиатров.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.

25 марта начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев рассказал, что область сможет получить аппараты искусственной вентиляции легких, необходимые для лечения больных на коронавирус, только к концу апреля - середине мая при условии полной предоплаты сейчас.

Отметим, что в Николаевской области состоянием на 1 апреля не зафиксировано ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19. Таким образом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

По состоянию на утро 1 апреля, в стране зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни.